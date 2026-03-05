Augsburg: Polizei stoppt 21-Jährigen bei illegalem Autorennen auf Haunstetter Straße

Am frühen Donnerstagmorgen, dem 5. März 2026, fiel ein 21-jähriger Autofahrer in Augsburg aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf. Eine Polizeistreife bemerkte den Fahrer gegen 01:00 Uhr auf der Haunstetter Straße, als er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Polizeikontrolle in der Rumplerstraße

Nach der Feststellung der Geschwindigkeitsübertretung kontrollierten die Beamten den jungen Mann in der nahegelegenen Rumplerstraße. Dabei wurde er entsprechend belehrt.

Ermittlungen wegen verbotenen Rennens

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 21-Jährigen aufgenommen. Ihm wird ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen zur Last gelegt. Der junge Fahrer besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.