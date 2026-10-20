Augsburg verzichtet 2027 auf Kita-Gebührenerhöhung

Ab Januar 2027 entfällt der monatliche Elternbeitragszuschuss des Freistaats in Höhe von 100 Euro für Kindergartenkinder. Die Stadt Augsburg verzichtet deshalb 2027 auf die ursprünglich geplante Erhöhung der Elternbeiträge um drei Prozent.

Mit der Reform des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) entfällt der Zuschuss zum 1. Januar 2027. Die Mittel sollen künftig direkt in die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen fließen. Damit sollen gestiegene Betriebskosten – insbesondere für Personal, Energie und Ausstattung – teilweise ausgeglichen und die Qualität der Betreuung langfristig gesichert werden.

Für die Stadt Augsburg bedeutet die Neuregelung, dass eine Anpassung der Elternbeiträge erforderlich ist, um die gestiegenen Personal-, Sach- und Betriebskosten ergänzend zur Förderung des Freistaats auszugleichen. Die Stadt trägt weiterhin einen erheblichen Teil der Kosten der Kindertagesbetreuung aus ihrem Haushalt.

Keine Drei-Prozent-Erhöhung für Kindergartenkinder

Um die zusätzliche Belastung für Familien abzufedern, verzichtet die Stadt 2027 auf die ursprünglich vorgesehene Erhöhung der Elternbeiträge um drei Prozent. Dies gilt für Kindergartenkinder, die bisher den Elternbeitragszuschuss erhalten haben.

Informationen und Unterstützung für Familien

Alle betroffenen Eltern erhalten zum Jahreswechsel eine Information zu ihrem künftigen Beitrag. Darin werden die gesetzlichen Änderungen erläutert, der bisherige und der künftige monatliche Beitrag ausgewiesen sowie der Zeitpunkt des Inkrafttretens genannt. Weitere Informationen und Antworten auf häufige Fragen stellt die Stadt unter augsburg.de/kitakosten2027 bereit.

Familien mit geringem Einkommen können unter bestimmten Voraussetzungen eine vollständige oder teilweise Übernahme der Elternbeiträge beantragen. Das gilt insbesondere bei Bürgergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag, Leistungen nach dem SGB XII oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Auch Familien ohne diese Leistungen können je nach Einkommenssituation anspruchsberechtigt sein.

Die Änderungen stehen noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Stadtrats. Der zuständige Ausschuss hat am 19. Oktober 2026 zugestimmt.