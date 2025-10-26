Newsletter
Sonntag, Oktober 26, 2025
Foto: Bruder
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Augsburg: Vier Verletzte bei Unfall zwischen Polizeistreife und BMW in der Wertachstraße

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagabend, den 25.10.2025, kam es in Augsburg zu einem Verkehrsunfall während einer Einsatzfahrt der Polizei. In der Innenstadt, auf der Wertachstraße, wurden bei einem Zusammenstoß vier Personen verletzt.

Unfall in der Wertachstraße

Gegen 22:30 Uhr befand sich eine Polizeistreife mit Blaulicht auf einer dringenden Einsatzfahrt. Auf der Wertachstraße überholte das Polizeifahrzeug einen 71-jährigen BMW-Fahrer. Dieser bog unvermittelt nach links ab, um entgegen der Fahrtrichtung in die Mittelstraße zu fahren, eine Einbahnstraße. Dabei kam es zur Kollision mit dem Streifenwagen, der in der Folge mit einer Hausfassade kollidierte.

Vier Personen verletzt

Bei dem Unfall erlitten der 71-jährige Autofahrer, seine Beifahrerin, sowie zwei Polizisten leichte Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Gegen den BMW-Fahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. Die Beifahrerin des BMW ist türkische Staatsangehörige, während die anderen Beteiligten Deutsche sind.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

