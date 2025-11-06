Augsburger Polizei stoppt E-Scooter-Fahrerin unter Drogeneinfluss

In der Nacht auf Donnerstag, den 6. November 2025, wurde in Augsburg im Stadtteil Spickel-Herrenbach eine 43-jährige Frau von der Polizei kontrolliert, als sie unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter unterwegs war.

Polizeikontrolle auf der Gentnerstraße

Gegen 03:15 Uhr fiel die Frau aufgrund ihres auffälligen Verhaltens in der Gentnerstraße einer Polizeistreife auf. Die Beamten stellten drogentypisches Verhalten bei der Frau fest, woraufhin sie eingriffen.

Sicherstellung und Blutentnahme

Um die Weiterfahrt zu verhindern, sperrten die Beamten den E-Scooter am Straßenrand ab und stellten den Schlüssel sicher. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet, um den Verdacht auf Drogenkonsum zu bestätigen.

Ermittlungen wegen Verkehrsverstoßes

Die Polizei ermittelt nun gegen die Frau wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Die 43-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.