Augsburger Bischof Bertram stellt Frauen ins Zentrum seiner Osterpredigt

In seinen Predigten zur Osternacht und am Ostersonntag stellte Augsburger Bischof Bertram Meier die Rolle der Frau in der biblischen Überlieferung von Kreuzigung und Auferstehung in den Mittelpunkt. Besonders Maria Magdalena habe die Grundlage für die Mission der Kirche gelegt, auch wenn ihre Bedeutung im Laufe der Zeit oft vergessen worden sei.

„Sein oder Nicht-Sein. Manchmal geht es im Leben um alles“, erklärte der Bischof in der Osternacht. Ostern sei ein Moment gewesen, „bei dem es ‚Spitz auf Knopf‘ stand – und letztendlich doch ein Stein ins Rollen gekommen sei.“

Nach der Kreuzigung Jesu hätten zwei Wege offen gestanden: „Jesus war tot, und er blieb tot, für immer. Dann wäre er ein begnadeter Prediger gewesen … Aber eben nicht mehr.“

Doch das leere Grab zeigte, dass Frauen wie Maria Magdalena die ersten Zeugen der Auferstehung waren: „Maria Magdalena weint – die Jünger weinen nicht. Sie sind gar nicht da: ‚Da verließen ihn alle Jünger und flohen‘ (Mt 26,56). Wie immer man die Botschaft der Evangelien auch drehen und wenden mag, daran lässt sich nicht deuteln: In der entscheidenden Stunde glänzen die ‚starken Männer‘ durch Abwesenheit. Die Frauen jedoch sind da.“

Maria Magdalenas Apostolat als Basis der Kirche

Der Bischof betonte, dass ihr Wirken das der Zwölf Apostel begründet: „Maria Magdalena ermöglicht das amtliche Apostolat und hilft, es zur Entfaltung zu bringen. Magdalenas Apostolat geht dem amtlichen Apostolat voraus und begründet es. Damit ist sie die Basis für die Mission der Apostel.“

Trotz späterer Überlieferungen, die sie fälschlich als „reumütige Sünderin“ darstellten, habe Maria Magdalena Jesus treu begleitet:

„Von solchen überlieferten, gepredigten und gemalten Magdalenenbildern sollten wir Abstand nehmen. Sie sind bibelwissenschaftlich nicht haltbar und samt und sonders spätere Verwechslungen mit anderen Personen.“

Feierliche Osternacht im Augsburger Dom

Die Osternacht im Augsburger Dom wurde feierlich mit Kerzenlicht, Taufen und geistlicher Musik der Domsingknaben begangen. Der Gottesdienst wurde live auf augsburg.tv und allgäu.tv übertragen. Am Ostersonntag sang der Kammerchor die „Missa Virgo Prudentissima“ von Heinrich Isaac, begleitet von einem Bläserensemble.

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