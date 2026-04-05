Goalie Justus Roth war in Hannover starker Rückhalt seines Teams (Credits: Flo Brunner)
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Sieg in Hannover | ECDC Memmingen legt in Halbfinalserie vor

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Der ECDC Memmingen ist erfolgreich in die Halbfinalserie gegen die Hannover Scorpions gestartet. In einer engen Partie setzten sich die Indians in der Wedemark mit 4:3 durch und gehen damit in der Serie in Führung. Bereits am Ostermontag steht Spiel zwei am Hühnerberg an.

Personell musste Memmingen auf den gesperrten Milan Pfalzer und den verletzten Timo Gams verzichten, ansonsten stand Trainer Daniel Huhn nahezu der komplette Kader zur Verfügung. Nach einer vorsichtigen Anfangsphase entwickelte sich ein intensives Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor Drittelende gingen die Allgäuer in Führung, als Markus Lillich einen Schuss von Sam Verelst zum 1:0 abfälschte.

Im zweiten Abschnitt erhöhte Memmingen nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Pascal Aquin den Druck und zog durch Treffer von Lillich und Connor Blake auf 3:1 davon. Die Gastgeber kämpften sich jedoch zurück und glichen noch vor der Pause zum 3:3 aus.

Entscheidung im Schlussdrittel

Im letzten Drittel blieb die Partie hart umkämpft. Die Indians zeigten sich konzentriert und nutzten schließlich ein Überzahlspiel zur Entscheidung: Brett Ouderkirk nutzte einen Rebound aus und schoss das umjubelte 4:3 für den ECDC. Memmingen verteidigte die Führung souverän und sicherte sich damit den wichtigen Auswärtssieg in Spiel eins.

Spiel zwei am Hühnerberg

Am Ostermontag (18 Uhr) empfangen die Indians die Scorpions zum zweiten Halbfinalspiel am Hühnerberg. Die Nachfrage ist groß, Sitzplätze sind bereits ausverkauft, auch Stehplätze werden knapp. Ziel ist es, vor heimischer Kulisse den zweiten Sieg in der Serie einzufahren.

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