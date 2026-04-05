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Gewinnspiel | Bunter Frühling mit Peppa Wutz – Saisonstart im PEPPA PIG Park Günzburg

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Nur wenige Schritte vom LEGOLAND® Deutschland entfernt startet der PEPPA PIG Park Günzburg am 28. März in seine dritte Saison. Zum Auftakt feiert die Familie Wutz „Peppas bunter Frühling“, ein fröhliches Frühlingsevent bis 17. Mai 2026.

Der Park verwandelt sich in eine farbenfrohe Frühlingswelt mit liebevoller Dekoration, Musik, Tanz und zahlreichen Mitmachaktionen für die jüngsten Gäste. Kinder können an Bastelstationen eigene Blumenkränze gestalten und sich kreativ austoben. Ergänzt wird das Programm durch die Mitmachshow „Peppa kommt zum Spielen“ sowie eine tägliche Kinderdisco.

Im Laufe der Saison folgen viele Events wie „Peppa geht auf Weltreise“, „Peppas Piraten Party“ und „Peppas Happy Halloween“, die für abwechslungsreiche Erlebnisse sorgen.

Der PEPPA PIG Park richtet sich speziell an Familien mit jüngeren Kindern und bietet eine liebevoll gestaltete Erlebniswelt rund um die beliebte Figur Peppa Wutz – ideal für einen ersten Freizeitparkbesuch.

Mehr unter www. PEPPAPIGPark.de

Presse Augsburg-Gewinnspiel

Wir verlosen 2 x 4 Tageskarten für den PEPPA PIG PARK Günzburg.

Wie können Sie gewinnen?

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3. Vielleicht der glückliche Gewinner sein!

Das Gewinnspiel läuft bis 8. April 2026 um 21:00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Den Gewinner werden wir über Facebook benachrichtigen. Bitte prüfen Sie dazu auch regelmäßig den Ordner „Sonstige Nachrichten“ in Ihrem Posteingang. Zu unseren Teilnahmebedingungen gehts hier. Das Gewinnspiel wird von einem Gewinnspielpartner unterstützt.

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