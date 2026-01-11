Augsburger Panther verlieren trotz leidenschaftlichem Spiels gegen Köln

Am Sonntagnachmittag empfingen die Augsburger Panther den aktuellen Tabellenführer der DEL im restlos ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion. Gegen die formstarken Kölner Haie zeigte der AEV über 60 Minuten eine leidenschaftliche und engagierte Leistung. Trotz eines intensiven Auftritts mussten sich die Panther am Ende knapp mit 1:3 geschlagen geben.

Frühe Führung vor stimmungsvoller Kulisse

AEV-Coach Bill Peters musste weiterhin auf D.J. Busdeker und T.J. Trevelyan verzichten. Wie bereits beim Punktgewinn in Wolfsburg hütete Michael Garteig das Tor der Panther. Von Beginn an entwickelte sich ein temporeiches Spiel auf Augenhöhe. Beide Teams kombinierten sicher und erspielten sich früh gute Chancen. In der 9. Minute belohnte Christian Hanke die Augsburger für einen gelungenen Angriff und brachte sein Team mit einem platzierten Schuss zur Führung. Die Panther blieben anschließend spielbestimmend und sorgten mit weiteren Aktionen für lautstarke Unterstützung von den Rängen.

Kurz vor der ersten Pause schlug jedoch Köln zurück. Nach einem Fehler in der Augsburger Defensive nutzte Maximilian Kammerer die Situation und glich zum 1:1 aus – ein Treffer, der aus Sicht der Panther besonders bitter war, da dem Angriff eine mögliche Abseitsstellung vorausging.

Intensives Spiel ohne Ertrag im zweiten Drittel

Auch im Mittelabschnitt änderte sich wenig am Spielverlauf. Augsburg setzte die Haie früh unter Druck und kam im ersten Powerplay zu guten Möglichkeiten, scheiterte aber unter anderem am Innenpfosten. Auf der Gegenseite blieb Köln gefährlich, Garteig verhinderte bei einem Alleingang Schlimmeres. In der 34. Minute nutzten die Gäste ihr erstes Überzahlspiel konsequent: Russel traf zur erstmaligen Führung der Haie. Trotz eines leichten Übergewichts der Domstädter blieb Augsburg stets gefährlich, konnte eine weitere Überzahlsituation kurz vor Drittelende jedoch nicht zum Ausgleich nutzen.

Panther drücken – Köln setzt den Schlusspunkt

Im Schlussdrittel warfen die Panther noch einmal alles in die Waagschale. Hochkarätige Chancen durch Moritz Elias und Alex Grenier, der mit einem Lattentreffer Pech hatte, hätten den Ausgleich bringen können. Augsburg kämpfte leidenschaftlich, erspielte sich weitere Powerplays, blieb aber ohne Torerfolg. In der Schlussphase nahm Bill Peters den Torhüter vom Eis, doch Köln nutzte den offenen Raum eiskalt: Kero sorgte 72 Sekunden vor dem Ende für die Entscheidung. So blieb den Panthern trotz großer Moral und einer starken Leistung gegen den Spitzenreiter am Ende nur die Anerkennung – die Punkte gingen nach Köln.