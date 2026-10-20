Batteriespeicher brennt in Obernzell: Anwohner bleiben drinnen

Ein Batteriespeicher für Photovoltaikanlagen ist am Montagabend auf einem Privatgrundstück in Obernzell in Brand geraten. Wegen gesundheitsgefährdender Gase sollten Anwohner vorübergehend Türen und Fenster geschlossen halten und in ihren Häusern bleiben.

Der Speicher war im Garten eines Anwesens an der Passauer Straße in einem IBC-Container gelagert und sollte am nächsten Tag installiert werden. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er in Brand und entwickelte starken Rauch. Ein Nachbar bemerkte das Feuer, informierte den Grundstückseigentümer und dieser verständigte die Feuerwehr.

Feuerwehr bringt Speicher zum Gerätehaus

Da sich die Speicherzellen nach und nach entzündeten, konnte der Brand vor Ort zunächst nicht vollständig gelöscht werden. Die Feuerwehr transportierte den Batteriespeicher deshalb zum nahegelegenen Gerätehaus. Dort wurde er in einem Metallcontainer zwischengelagert und anschließend geflutet. Gegen 22 Uhr hob die Feuerwehr die Gefahrenmeldung für die Anwohner wieder auf.

Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden an dem Speicher auf rund 10.000 Euro. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden niemand verletzt und keine weiteren Sachschäden verursacht. Die Polizeiinspektion Hauzenberg ermittelt zur bislang ungeklärten Brandursache. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Obernzell, Erlau und Ederlsdorf.

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