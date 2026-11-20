Die AfD geht offenbar schon länger strategisch gegen die Unionsparteien vor als bislang bekannt. Das berichtet der „Spiegel“ unter Berufung auf Unterlagen aus einem Leak, das Hacker im Oktober veröffentlicht haben.

Bereits 2017 soll demnach die damalige AfD-Chefin Frauke Petry in einem Antrag für den Bundesparteitag skizziert haben, dass der Kernpunkt ihrer Strategie sei, die emotional heimatlosen und immer noch konservativen Wähler gerade der CDU zu erreichen. Sie soll laut Bericht gefordert haben, dass die AfD es auf die Entkernung und Schwächung vorrangig von CDU und FDP anlegen solle. Dabei soll Petry zu dem moderateren Teil der AfD gehört haben, der auf baldiges Regieren setzte – und dafür die Union eigentlich benötigte.

Nach der Bundestagswahl 2021 bereitete der AfD-Bundesvorstand eine Klausur vor, Vorstandsmitglied Beatrix von Storch soll dafür eine Präsentation erarbeitet haben, heißt es in dem Bericht weiter. Unter positiven Ergebnissen der Wahl soll sie demnach festgehalten haben, dass die CDU/CSU massiv geschwächt sei. Unter der Frage, was die AfD tun solle, soll von Storch laut „Spiegel“ dann nur jeweils einen Punkt zu SPD und FDP, keinen zu den Grünen, aber drei zur Union aufgelistet haben: Die AfD müsse schneller sein als die Union in der Opposition. Sie solle taktisch mit ihr stimmen, um sie unter Druck zu setzen. Und sie solle die Aufarbeitung der Merkel-Jahre fordern, hieß es weiter.

2022 nutzte die AfD die Bundespräsidentenwahl für einen Versuch, die Union vorzuführen. Sie nominierte Max Otte, der zu dem Zeitpunkt CDU-Mitglied war. Intern soll es laut Bericht Streit über die Personalie gegeben haben, am Ende entschied man sich dafür. Der damalige AfD-Landeschef aus Nordrhein-Westfalen, Rüdiger Lucassen, soll demnach etwa argumentiert haben, die Partei würde einen Coup landen, wenn sie einen sehr bekannten CDU-Mann aufbiete. Friedrich Merz, gerade frisch zum Parteichef gewählt, müsse es die Zornesröte in das Gesicht treiben, hieß es weiter. Der Landeschef aus Sachsen, Jörg Urban, soll laut „Spiegel“ geschrieben haben, damit führe man die CDU als kraftlose Partei vor, die keinen eigenen Vorschlag mache und lieber den unbeliebten linksextremistisch angehauchten Sozialdemokraten Steinmeier unterstütze. Die Thüringer Landeschefs Björn Höcke und Stefan Möller sollen zugestimmt haben, hieß es: Otte sei eine bekannte, noch im Establishment verankerte Person.

Im Bundestagswahlkampf 2025 trieb die AfD offenbar ihren Anti-CDU-Kurs weiter voran. In dem Entwurf des Bundesvorstands für ein Strategiepapier hieß es laut Bericht, die rot-grünen Transformationsvisionen seien nur der abstrakte Hauptgegner. Die größten Konkurrenten um die Wählerstimmen seien Union und das neue BSW, weswegen sich die AfD-Kampagne auf diese Wählerpotenziale konzentrieren solle, hieß es weiter.

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