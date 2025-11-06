Betrugswarnung in Augsburg: Unbekannte erschleicht dreistellige Geldbeträge von 21-Jähriger im Supermarkt

Augsburg – Am Mittwoch, den 5. November 2025, kam es zu einem Betrugsfall am Martin-Luther-Platz. Eine unbekannte Frau täuschte eine 21-jährige Passantin, indem sie um finanzielle Hilfe bat. Sie erklärte in Englisch, ihre Kinder nicht mehr versorgen zu können, und bat um den Kauf von Milchpulver.

Betrugsfall am Martin-Luther-Platz

Die hilfsbereite 21-Jährige begleitete die Unbekannte in verschiedene Supermärkte. Schließlich verlangte die Betrügerin einen hohen dreistelligen Geldbetrag. Die junge Frau hob diesen Betrag ab und übergab ihn, in der Annahme, das Geld zurückzubekommen. Später kontaktierte die Täterin ihr Opfer erneut über einen Nachrichtendienst mit der Bitte um weitere finanzielle Unterstützung, was die 21-Jährige ablehnte. Daraufhin erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Polizei ermittelt wegen Betrug

Die Polizei Augsburg ermittelt nun in diesem Fall und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Informationen dazu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Schutz vor Betrügereien

Die Polizei rät, vorsichtig zu sein, wenn Fremde von persönlichen Notlagen berichten. Es wird empfohlen, keine persönlichen oder finanziellen Details preiszugeben und immer Rücksprache mit nahestehenden Personen zu halten, bevor Geld übergeben wird. Sollte etwas verdächtig erscheinen, sollte unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110 informiert werden. Wer bereits Opfer eines Betruges geworden ist, sollte die Tat unbedingt anzeigen, um weitere Zusammenhänge zu erkennen und damit anderen zu helfen, solche Vorfälle zu vermeiden.

Weitere Informationen zum Thema Betrug finden Sie unter folgendem Link: polizei-beratung.de