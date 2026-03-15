Betrunkener Fahrer verursacht mehrere Unfälle in Nürnberger Südstadt – Hoher Sachschaden und Ermittlungen eingeleitet

In der Nacht auf Sonntag (15.03.2026) ereignete sich in der Nürnberger Südstadt ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Autofahrer verursachte einen Unfall aufgrund von Missachtung der Vorfahrt und war zudem stark alkoholisiert. Bei der Unfallaufnahme wurde außerdem festgestellt, dass er bereits zuvor mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt hatte.

Alkoholisierter Autofahrer rammt BMW

Der 46-jährige polnische Staatsbürger war gegen 01:00 Uhr mit seinem Volvo auf der Lothringer Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Elsässer Straße kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten BMW. Die Polizei stellte schnell fest, dass der Fahrer stark alkoholisiert war.

Reihe von Unfällen mit erheblichen Schäden

Bereits vor der Kollision mit dem BMW hatte die Polizei mehrere Hinweise über Unfälle erhalten, an denen der Volvo beteiligt war. Auf der Huldstraße hatte er drei geparkte Autos beschädigt und in der Voltastraße stieß er erneut gegen ein geparktes Fahrzeug, das wiederum auf einen Anhänger geschoben wurde. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an diesen Autos auf über 60.000 Euro.

Polizei ermittelt gegen Unfallfahrer

Ein Atemalkoholtest zeigte beim Fahrer fast zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der stark beschädigte Volvo wurde abgeschleppt. Gegen den Fahrer laufen nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht in mehreren Fällen. Ob weitere Unfälle oder Sachschäden durch seine Alkoholfahrt entstanden, wird noch untersucht.

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