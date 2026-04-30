Bewaffneter Überfall auf Nürnberger Spielhalle: Polizei sucht Zeugen

Nürnberg: Am Donnerstagvormittag (30.04.2026) kam es im Nürnberger Stadtteil St. Johannis zu einem Überfall auf eine Spielhalle. Unbekannte Täter bedrohten eine Angestellte mit einer Schusswaffe, entkamen jedoch ohne Beute. Die Kriminalpolizei Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen von Zeugen.

Überfall auf Nürnberger Spielhalle

Kurz nach 09:00 Uhr betraten die bislang unbekannten Täter die Spielhalle an der Ecke Johannisstraße und Helmstraße und hielten die Angestellte mit einer Schusswaffe in Schach. Nach der Tat flüchteten die Angreifer zu Fuß in unbekannte Richtung, ohne Bargeld zu erbeuten.

Umfangreiche Fahndung ohne Erfolg

Sofort nach dem Überfall leitete die Polizei eine großangelegte Fahndung ein. Zahlreiche Streifen aus dem Nürnberger Stadtgebiet, unterstützt von einem Diensthund und einem Polizeihubschrauber, suchten nach den Tätern. Trotz dieser umfangreichen Maßnahmen blieben die Täter bislang unauffindbar.

Polizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise

Die Nürnberger Kriminalpolizei hat das zuständige Fachkommissariat mit den Ermittlungen beauftragt. Die Beamten bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe: Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Personen gesehen haben, die auf die folgende Beschreibung passen, werden gebeten, sich zu melden. Der erste Täter ist zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 185 cm groß und trug eine schwarze Jacke sowie einen grauen Schal. Der zweite Täter wird ebenfalls auf etwa 40 Jahre geschätzt, ist rund 185 cm groß, hat eine etwas dicklichere Statur und trug eine graue Jacke.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 entgegengenommen.

Erstellt durch: Oliver Trebing