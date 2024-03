Box-Weltmeisterin Alesia Graf stirbt mit 43 Jahren

Die ehemalige deutsche Box-Weltmeisterin Alesia Graf ist im Alter von nur 43 Jahren verstorben. Sie war beim Hamburger Universum-Boxstall unter Vertrag, der von Promoter Klaus-Peter Kohl und Manager Peter Hanraths geleitet wurde. Die genauen Umstände ihres tragischen Todes sind noch unklar.

Regina Halmich, eine ehemalige Weltmeisterin und frühere Teamkollegin von Graf, äußerte sich bestürzt über den Verlust. Sie erinnerte sich an die enge Freundschaft, die sie teilten, und betonte die Herausforderungen und Triumphe, die sie als Frauen in einer von Männern dominierten Sportart gemeinsam erlebten.

Graf wurde am 14. Oktober 1980 in Gomel, Weißrussland, geboren und zog 1999 nach Deutschland. Sie erhielt 2008 die deutsche Staatsbürgerschaft und begann 2001 mit dem Boxen. Graf war sowohl als Amateur- als auch als Profiboxerin erfolgreich, wobei sie den Titel einer Internationalen Deutschen Meisterin als Amateurin und später den GBU-Weltmeistertitel sowie den WIBF-Weltmeistertitel als Profi errang. Ihr Kampfname war „Die Tigerin“.

Ihr letzter Profikampf fand am 19. Januar 2019 gegen die Dänin Dina Thorslund statt, den sie verlor. Graf wurde unter anderem von Valentin Silaghi in Hamburg und von Heinz Schulz in Stuttgart trainiert.

Peter Hanraths, ehemaliger Universum-Manager, würdigte Graf als eine der besten Frauen im Boxsport und drückte sein tief empfundenes Beileid an ihre Familie aus.