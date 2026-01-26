type here...
Bild: BF Augsburg
Brandgeruch im Augsburger Gymnasium – Schüler und Lehrkräfte sicher evakuiert

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Augsburg – Am heutigen Montag gegen 13:10 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg zu einem Einsatz in die Hallstraße gerufen. Ursache war Brandrauch, der aus einem Abfallbehälter im Umkleidebereich eines örtlichen Gymnasiums drang.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte das Schulgebäude bereits geordnet verlassen und begaben sich zu den vorgesehenen Sammelplätzen. Die Vollzähligkeit wurde durch das Personal überprüft, bevor die Feuerwehr eingewiesen wurde.

Der betroffene Abfalleimer wurde von den Einsatzkräften abgelöscht, anschließend wurde die Umkleidekabine mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Glücklicherweise gab es keine Verletzten, und es bestand zu keinem Zeitpunkt eine weitere Gefahr.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg lobte das vorbildliche Verhalten der Schüler und Lehrkräfte bei der Evakuierung.

