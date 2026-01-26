A8-Unfall bei Adelzhausen: Schwerer Lkw stürzt Böschung hinab

Ein 40-Tonnen-Lkw mit voll beladenem Sattelauflieger ist in der Nacht auf heute gegen 3 Uhr auf der A8 bei starker Glätte von der Fahrbahn abgekommen. Zwischen Adelzhausen und Dasing durchbrach der Lastwagen die Außenleitplanke, stürzte rückwärts die Böschung hinab und kippte auf die Seite.

Der Fahrer war zunächst im Führerhaus eingeschlossen, konnte jedoch unverletzt von der Feuerwehr befreit werden.

Das Technische Hilfswerk (THW) Friedberg war den ganzen Tag im Einsatz, um den Auflieger teils mühevoll per Hand zu entladen und die Ladung auf einen leeren Lkw umzuschichten. Erst am Abend konnte der Auflieger mit einem Autokran der Firma Erhard wieder aufgestellt und abtransportiert werden.

Zunächst war die A8 in Richtung Stuttgart komplett gesperrt. Am Vormittag wurden zwei Fahrspuren wieder freigegeben, dennoch bildete sich ein längerer Rückstau. Angaben zum Sachschaden liegen derzeit nicht vor, es wird jedoch von einem erheblichen Schaden ausgegangen.