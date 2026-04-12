Bundesliga: Freiburg gewinnt knapp in Mainz
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bundesliga: Freiburg gewinnt knapp in Mainz

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der SC Freiburg hat beim 1. FSV Mainz 05 mit 1:0 gewonnen und damit am 29. Bundesliga-Spieltag drei Punkte aus der Mewa Arena entführt.

Lucas Höler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Partie begann insgesamt verhalten, mit wenigen klaren Torchancen auf beiden Seiten. Die beste Möglichkeit der ersten Halbzeit gehörte den Gastgebern, als ein Distanzschuss von Stefan Posch am Pfosten landete. Ansonsten dominierten Zweikämpfe und Ungenauigkeiten das Spiel, sodass es torlos in die Pause ging.

Direkt nach dem Seitenwechsel fiel die entscheidende Szene: Nach einem weiten Einwurf und einer artistischen Weiterleitung kam Lucas Höler frei zum Kopfball und traf in der 47. Minute zum 1:0 für Freiburg.

In der Folge übernahmen die Gäste die Kontrolle und hätten ihre Führung ausbauen können, doch Mainz-Torhüter Daniel Batz verhinderte mit starken Paraden weitere Gegentreffer. Die Hausherren fanden lange kein Mittel, um gefährlich vor das gegnerische Tor zu kommen. Erst in der Schlussphase ergaben sich Chancen, doch unter anderem Silvan Widmer scheiterte mit einem zentralen Abschluss.

Freiburg verteidigte die knappe Führung in den letzten Minuten konsequent und ließ keine klare Ausgleichsmöglichkeit mehr zu. Damit endete zugleich die Serie der Mainzer ohne Niederlage.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Vermisste 64-jährige Frau aus Mering tot aufgefunden

0
Seit Samstagmorgen (11. April 2026) wurde eine 64-jährige Frau...
Lokalnachrichten

Blitzermarathon 2026 in Bayern: Alle Blitzer-Standorte im Überblick und wichtige Infos für Autofahrer

0
Wer am 15. April 2026 in Bayern zu schnell...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tödlicher Frontalzusammenstoß auf Staatsstraße 2020 bei Babenhausen – Zwei Personen verstorben

0
Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend auf der...
Polizei & Co

Blitzermarathon in Augsburg Stadt und Landkreis – Hier müssen Sie besonders aufpassen

0
Neben dem Streik im ÖPNV sorgt der Blitzmarathon in Bayern für gesonderte Aufmerksamkeit am Mittwoch im Straßenverkehr. Wir sagen ihnen, wo sie in Augsburg und Bayerisch-Schwaben besonders aufpassen sollten.
Polizei & Co

Körperverletzungsserie in Augsburger Innenstadt: Unbekannte Täter attackieren Passanten

0
In der Augsburger Innenstadt ereigneten sich kürzlich mehrere gewalttätige...