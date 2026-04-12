Bei Zusmarshausen/Streitheimer Forst: Auto brennt – A8 Richtung München gesperrt

Zwischen Zusmarshausen und Streitheim ist ein Fahrzeug in Brand geraten, zusätzlich gibt es ein liegen gebliebenes Auto. Ein Unfall liegt nicht vor – dennoch müssen Autofahrer Geduld mitbringen.

Am Sonntagabend (12. April) sorgt ein brennendes Fahrzeug kurz vor der Ausfahrt Streitheim für erhebliche Verkehrsprobleme auf der A8. Einsatzkräfte sind vor Ort und kümmern sich um die Löscharbeiten. Wegen des Feuers wurde die Autobahn in Richtung München vollständig gesperrt. Laut Polizei dürfte die Sperrung noch etwa ein bis zwei Stunden dauern.

Die Ursache für den Brand ist bislang unklar. Nach ersten Einschätzungen könnte ein technischer Defekt dahinterstecken, da kein Unfall passiert ist. Da es sich um ein Dieselauto handelt, gestaltet sich das Löschen weniger aufwendig als bei einem Elektrofahrzeug.