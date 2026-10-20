Bundespolizei fasst 49-Jährigen mit 510 Tagen Strafrest

Bei einer Grenzkontrolle auf der A8 bei Freilassing hat die Bundespolizei am 19. Oktober einen 49-jährigen Ägypter festgenommen. Gegen ihn lagen zwei Fahndungsnotierungen der Staatsanwaltschaft Berlin vor.

Der Mann wollte in den frühen Morgenstunden als Insasse eines Reisebusses ins Bundesgebiet einreisen. Eine Abfrage seiner Daten ergab, dass noch Strafreste aus zwei vom Amtsgericht Berlin-Tiergarten verhängten Freiheitsstrafen zu vollstrecken waren.

Ende 2017 wurde der heute 49-Jährige unter anderem wegen Vergewaltigung zu zwei Jahren und vier Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Im Frühjahr 2018 folgte eine weitere Verurteilung zu einem Jahr und sechs Monaten wegen räuberischen Diebstahls. Insgesamt waren noch 510 Tage offen.

Der Mann war im Oktober 2019 durch die Berliner Ausländerbehörde abgeschoben worden. Einsatzkräfte der Bundespolizei lieferten ihn nach der Festnahme in eine Justizvollzugsanstalt ein.

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