Freitag, Januar 9, 2026
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Bundestagsneubau in Berlin könnte über eine Milliarde Euro kosten

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Eines der größten Neubauprojekte des Bundestags im Berliner Parlamentsviertel könnte deutlich teurer werden als bislang bekannt.

Baustelle vor Deutschem Bundestag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Dabei handelt es sich um den Luisenblock Ost 1 an der Spree unweit des Bundestags. “Hier laufen wir auf ein großes Kostenproblem zu. Statt der bisher veranschlagten knapp 900 Millionen können die Kosten die Milliarde übersteigen”, sagte Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour (Grüne) dem “Spiegel”.

Der Neubau sei relevant für die Arbeitsfähigkeit des Parlaments. Nouripour räumte aber ein, dass die Kostensteigerung schwer zu vermitteln sei. “Gleichzeitig würde jede weitere Verzögerung alles nur teurer machen. Ohne Abstriche bei der Funktionsfähigkeit und der Sicherheit muss jede sich bietende Einsparmöglichkeit umgesetzt werden”, sagte er.

Neben dem Luisenblock Ost 1 soll auch der Luisenblock Ost 2 auf einer Brache nahe dem Bundestag gebaut werden. “Aktuell läuft der Architektenwettbewerb. Das Preisgericht wird dieses Jahr noch entscheiden”, so Nouripour.

Er sprach sich dafür aus, darüber hinaus keine weiteren Großprojekte des Parlaments anzugehen. “Der zweite Teil des Luisenblocks Ost wird das letzte große Neubauprojekt sein. Danach ist Schluss. Dann kann es nur noch um die dringende, überfällige Sanierung gehen”, so Nouripour.

Der Grünenpolitiker ist Vorsitzender der Kommission des Ältestenrats für Bau- und Raumangelegenheiten des Parlaments.

