CDU-Wirtschaftsflügel lehnt geplante Zuckerabgabe ab
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

CDU-Wirtschaftsflügel lehnt geplante Zuckerabgabe ab

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der CDU-Wirtschaftsflügel lehnt die von der Bundesregierung geplante Zuckerabgabe ab. Die Vorsitzende des Wirtschaftsflügels, Gitta Connemann, sagte dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”: “Wir brauchen keinen Nanny-Staat.” Nötig seien vielmehr Aufklärung, Verbraucherinformation und echter Jugendschutz. “Die Menschen sind mündig genug, selbst zu entscheiden”, mahnte Connemann.

Zucker (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Eine Sonderabgabe auf Zucker sei der Einstieg in eine gefährliche Logik, beklagte die CDU-Politikerin. “Heute der Schokoriegel, morgen das Steak, übermorgen der Fußballplatz.” Sie fragte, wer eigentlich entscheide, was noch erlaubt, was nur noch teuer und was irgendwann unerwünscht sei. “Wo fängt staatliche Erziehung an, wo hört sie auf?”, so Connemann. Politik müsse Verantwortung stärken, “nicht Freiheit verteuern”. Auch andere Politiker aus der Unionsfraktion im Bundestag haben die Pläne kritisiert.

Die Bundesregierung plant die Einführung einer Zuckerabgabe auf gesüßte Getränke. Deren Einnahmen sollen in die Krankenversicherung fließen. Die Union hatte in den vergangenen Monaten kontrovers über das Thema diskutiert. Allen voran Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte sich für eine Zuckersteuer eingesetzt, war damit beim CDU-Bundesparteitag in Stuttgart aber gescheitert.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Lokalpolitik

Stadt Augsburg klagt gegen Bäuerle Ambulanz

0
Die Stadt Augsburg geht juristisch gegen einen ehemaligen Dienstleister...
Donau-Ries

Polizeibericht Augsburg und Region vom 29.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizei & Co

49-Jähriger nach bewaffneter Auseinandersetzung in Augsburg festgenommen

0
In der Augsburger Jakobervorstadt kam es am Montagabend (27.04.2026) zu einem Zwischenfall, der die Anwohner erschreckte. Ein 49-jähriger Mann geriet auf der Jakoberstraße gegen 19:15 Uhr mit zwei anderen Männern in einen heftigen Streit. Grund für die Auseinandersetzung war der Vorwurf des 49-Jährigen, dass die beiden Männer seinen Rucksack gestohlen hätten.
News

Polizeibericht Augsburg vom 28.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

Schwerer Unfall auf St 2521: 66-Jähriger kollidiert mit Baum und wird schwer verletzt

0
Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2521 zwischen Füssen und Pfronten ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.