DAK-Chef Storm fordert Stopp der Pflegereform
Politik & Wirtschaft

DAK-Chef Storm fordert Stopp der Pflegereform

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Der Chef der Krankenkasse DAK Gesundheit, Andreas Storm, hat die schwarz-rote Koalition aufgefordert, die Pläne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) für eine Pflegereform zu stoppen.

Seniorin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Alle bisher bekannten Vorschläge würden zu einem irreparablen Schaden in der Pflegeversicherung führen”, sagte Storm dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Wir benötigen in der Pflege ein Reform-Moratorium. Nötig ist ein neuer Anlauf für eine tragfähige, sozial gerechte und nachhaltige Reform”, mahnte er.

Mit Blick auf die Pläne Warkens, die Zuschüsse der Pflegeversicherung für die Eigenbeteiligung der Heimbewohner zu kürzen, sagte Storm: “Die Vorschläge, die im Moment im Raum stehen, würden dazu führen, dass deutlich mehr Menschen auf Sozialhilfe angewiesen sind.” Damit steige die Pflegearmut in der stationären Pflege.

Zugleich bedeuteten sie eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung der Kommunen. “Die Halbierung der Rentenzahlungen für die Pflegepersonen in der ambulanten Pflege heißt, auch dort wird auf lange Sicht Pflegearmut verursacht”, fügte Storm hinzu. Zudem werde ein gewaltiges Finanzloch in der Rentenversicherung gerissen, kritisierte der DAK-Chef.

- Anzeige -
Umfrage: Jeder Zweite rechnet mit dauerhaft hohen Energiepreisen
ASB fordert Grundfinanzierung des Zivilschutzes aus Bundeshaushalt
Lauterbach fordert mehr Impfstoffforschung gegen Ebola
Reul warnt vor AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt
Ramelow: Diätenerhöhung ist unanständig
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Reul warnt vor AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt Reul warnt vor AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt
Nächster Artikel Ramelow: Diätenerhöhung ist unanständig Ramelow: Diätenerhöhung ist unanständig

Folgen Sie uns

You Might also Like