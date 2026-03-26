Dax weiter im Minus - Gefahr einer Stagflation nimmt zu
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Dax weiter im Minus – Gefahr einer Stagflation nimmt zu

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 22.630 Punkten berechnet, 1,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Brenntag, BASF und Henkel, am Ende die Porsche-Holding, Siemens Energy und MTU.

Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur

„Mit jedem Handelstag, an dem der Ölpreis über 100 US-Dollar notiert, verschlechtert sich die Stimmung am Aktienmarkt“, sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Die Gefahr einer Stagflation nehme stetig zu und könne insbesondere in Europa zu einer Rezession führen. „Die hohe Energieabhängigkeit der europäischen Staaten führt zu einer unangenehmen Sandwich-Situation, in der sowohl die Inflation als auch eine drohende Wachstumsabschwächung auf die Unternehmensbilanzen drücken.“ Das Szenario werde durch die weiterhin widersprüchlichen Nachrichten aus dem Nahen Osten verstärkt und von den Investoren mehr und mehr in die Kurse eingepreist.

Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1546 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8661 Euro zu haben.

Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 106,20 US-Dollar; das waren 3,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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