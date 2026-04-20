Diebstahl in Augsburg: Unbekannte stehlen Lkw-Reifen im Wert von 9.000 Euro
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Diebstahl in Augsburg: Unbekannte stehlen Lkw-Reifen im Wert von 9.000 Euro

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Ulstettstraße in Augsburg zu einem Diebstahl auf einem Firmengelände. Zwei unbekannte Täter drangen widerrechtlich in eine Werkstatt für Lastkraftwagen ein.

Diebstahl von Lkw-Reifen

Die Täter hoben einen Lkw an und stahlen alle sechs Reifen des Fahrzeugs. Der entstandene Schaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls und Hausfriedensbruchs aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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