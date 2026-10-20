Diepersdorf: Einbrecher stehlen Spezialwerkzeug

Unbekannte sind am Wochenende in eine Firma in Diepersdorf eingebrochen und haben Spezialwerkzeug im Wert von mehreren Hunderttausend Euro gestohlen.

Zwischen Samstag, 17. Oktober 2026, 10 Uhr, und Montag, 19. Oktober 2026, 6 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem Firmengebäude in der Kleeäckerstraße im Industriegebiet des Leinburger Gemeindeteils. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach übernommen.

Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kleeäckerstraße beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

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