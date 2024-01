Digitales Unternehmen – wie sich Werbung verändert hat

Das Thema Digitalisierung macht vor KMUs so wenig Halt wie vor großen Unternehmen. Betriebe, die heute noch analog unterwegs sind, laufen Gefahr den Anschluss zu verlieren. Mit der Erstellung einer Webpräsenz und digitaler Prozessautomatisierung ist es allerdings für den Erfolg nicht getan. Um sichtbar zu bleiben, ist digitales Marketing ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Es besteht aus mehreren Bausteinen, die allesamt von großer Bedeutung sind.

Marketing per E-Mail und Newsletter

Eine der direktesten Möglichkeiten für Werbung ist die Kontaktaufnahme per Newsletter. Mit der richtigen Betreffzeilen und interessanten Inhalten stellen Unternehmen sicher, dass ihre Informationen beim Kunden ankommen. Lange Zeit ging man davon aus, dass E-Mails als Marketinginstrument überschätzt werden, das Gegenteil ist der Fall. Entscheidend ist die Qualität der versendeten Informationen. Lästiger Spam, der keinen Mehrwert bringt, wird von Kunden abgelehnt. Anders sieht es aus, wenn einzigartige und besondere Informationen im Postfach landen. Damit lässt sich die Akzeptanzrate deutlich erhöhen und die Beliebtheit für Newsletter steigt.

Suchmaschinenoptimierung als Teil des digitalen Marketings

Um im Internet gefunden zu werden, brauchen moderne Unternehmen heute eine Webpräsenz. Die Veränderungen im Geschäftswesen betreffen nicht nur Vorschriften und Regeln bei der Arbeit, sondern auch die Art und Weise, wie Kunden nach potenziellen Partnern suchen. Google ist Suchmaschine Nummer eins, wenn es darum geht Wissensfragen zu beantworten und gezielt nach Betrieben einer bestimmten Branche zu suchen.



Das führt dazu, dass das Thema Suchmaschinenoptimierung im Marketing von großer Bedeutung ist. Die richtigen Keywords, eine optimal funktionierende Website und die Ausrichtung der Inhalte auf mobile Konsumenten sind drei Maßnahmen, die jedes Unternehmen für seinen wirtschaftlichen Erfolg ergreifen muss.

Soziale Medien als Chance begreifen

Über 50 Millionen Menschen nutzen in Deutschland soziale Medien, Tendenz steigend. Unternehmen, die am Puls der Zeit bleiben möchten, dürfen diesen Trend nicht ignorieren. Selbst wenn die Geschäftsführung von Facebook und Co. nicht viel hält, ist es aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll, aktive Präsenz zu zeigen. Dabei geht es nicht zwingend um die Schaffung von eigenem Content.



Es ist auch möglich, über Anbieter wie Facebook, Instagram und Co. Ad-Kampagnen zu schalten und so auf virtuellem Weg Werbung fürs eigene Unternehmen zu machen. Der Vorteil dabei ist, dass die Sichtbarkeit erhöht wird. Die eigene Zielgruppe lässt sich in den meisten Fällen übers Internet sehr viel flächendeckender erreichen als auf analogen Wegen.

Fazit: Digitales Marketing als Chance der modernen Wirtschaft

Sind die finanziellen Ressourcen erschöpft, haben vor allem KMUs Schwierigkeiten damit, aktiv in Werbung zu investieren. Die Digitalisierung des Marketingsektors sorgt hier für Abhilfe. Es ist deutlich günstiger, mit einem E-Mail-Newsletter und einer aktiven Facebook-Präsenz zu werben, als jede Woche eine Annonce im Stadtmagazin zu schalten. Dadurch haben auch KMUs mehr Möglichkeiten, sich auf dem Markt der Global Player zu behaupten.



Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Digitalisierung mehr Skalierbarkeit bietet. Erfolge einzelner Maßnahmen sind messbar und das wiederum verhindert, dass in unsinnige Kampagnen investiert wird. Das Thema Wettbewerb ist heute im Zeitalter der Vernetzung so wichtig wie nie zuvor. Dabei zu bleiben heißt, mit effizientem Marketing auf die Vorzüge des eigenen Unternehmens aufmerksam zu machen.