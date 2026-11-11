dm ruft Proteinriegel wegen möglicher Kunststoffteile zurück

dm ruft den Sportness 50 % Proteinriegel mit Crispy-White-Chocolate-Geschmack zurück, weil weiße Kunststoffteile in das Produkt gelangt sein könnten.

Betroffen sind 45-Gramm-Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11.08.2027 und den Chargen L6223-R3 sowie L6223-R4. Ebenfalls betroffen sind Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.08.2027 und den Chargen L6224-R1 sowie L6224-R4.

Verbraucherinnen und Verbraucher sollten die betroffenen Riegel nicht verzehren. Sie können ungeöffnet oder bereits angebrochen in einen dm-Markt zurückgebracht werden. Der Kaufpreis wird erstattet. Fremdkörper in Lebensmitteln können eine Verletzungs- oder Erstickungsgefahr darstellen.

Das Produkt war in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen erhältlich.

Für Fragen ist das dm-ServiceCenter unter 0800 365 8633 kostenfrei von Montag bis Samstag zwischen 8 und 20 Uhr erreichbar. Außerdem steht die E-Mail-Adresse servicecenter@dm.de als Kontaktmöglichkeit zur Verfügung.