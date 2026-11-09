Wasabi-Reiscracker wegen zu viel Glycidol zurückgerufen

Wasabi-Reiscracker von Go Asia werden zurückgerufen, weil der zulässige Höchstwert für Glycidol überschritten wurde.

Betroffen sind Packungen mit 125 Gramm und den Mindesthaltbarkeitsdaten 02.02.2027, 24.02.2027, 18.05.2027 und 05.06.2027.

Das Produkt wurde in Go-Asia-Filialen in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen angeboten.

Inverkehrbringer sind die Go Asia Deutschland GmbH und die Orient Master GmbH mit Sitz in Berlin. Verbraucher können die betroffenen Packungen in allen Go-Asia-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet.