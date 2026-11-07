Verbraucherwarnungen & Rückrufe

EDEKA warnt: Bio-Soft-Aprikosen belastet

EDEKA warnt: Bio-Soft-Aprikosen belastet
Presse Augsburg
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EDEKA warnt vor dem Verzehr seiner Bio-Soft-Aprikosen: In dem Produkt wurde der zulässige Höchstgehalt des Mykotoxins Ochratoxin A überschritten.

Betroffen sind die „EDEKA Bio Soft-Aprikosen“ in der 180-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 09.06.2027. Das Produkt wurde bei EDEKA und Marktkauf in Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, im Saarland, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein angeboten.

Bei regelmäßigem Verzehr kann Ochratoxin A gesundheitsschädlich sein. Aus Gründen des vorsorgenden Verbraucherschutzes wird daher vom Verzehr abgeraten.

Wer die Aprikosen zu Hause hat, sollte sie nicht essen. Fragen von Kundinnen und Kunden beantwortet der EDEKA-Kundenservice per E-Mail an info@edeka.de.

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