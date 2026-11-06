Verbraucherwarnungen & Rückrufe

TEDi warnt vor Schmuckset mit erhöhten Bleiwerten

TEDi warnt vor Schmuckset mit erhöhten Bleiwerten
Presse Augsburg
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TEDi warnt vor dem dreiteiligen Schmuckset „pink & gelb“, weil Produkttests erhöhte Bleiwerte in der Lötstelle eines Rings ergeben haben.

Betroffen sind die Schmucksets mit den Artikelnummern 780770017610000000200 und 823540017610000000200. Blei kann gesundheitsgefährdend sein. Von einer weiteren Verwendung wird daher abgeraten.

Das Schmuckset wurde in TEDi-Filialen in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen angeboten.

Kundinnen und Kunden können die Schmucksets in jeder TEDi-Filiale gegen Erstattung des Verkaufspreises von zwei Euro oder gegen einen anderen Artikel umtauschen. Weitere Informationen gibt TEDi unter 0231 55577-0 oder per E-Mail an info@tedi.com.

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