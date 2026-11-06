Gebrauchte Diesel-Pkw warten fast 100 Tage auf Käufer

Gebrauchte Diesel-Pkw finden in Deutschland immer schwerer einen neuen Besitzer. Wagen, die im September verkauft wurden, hatten im Schnitt 98 Tage gestanden, bevor sie verkauft waren. Das geht aus Zahlen des Datendienstleisters Deutsche Automobil Treuhand (DAT) hervor, über die der “Spiegel” berichtet.

Im August waren es 92 Tage. Für im September verkaufte Elektroautos vergingen im Schnitt 72 Tage, für Benziner 87 Tage. Länger mussten Dieselauto-Verkäufer zuletzt während der Coronakrise im Mai und Juni 2020 warten. Davor seien ähnlich lange Standzeiten für Diesel nur ab 2017 während der Diesel-Krise beobachtet worden, sagte ein DAT-Sprecher.

Seit dem Sommer ist Diesel an deutschen Tankstellen meist teurer als Benzin. Nach dem Angriff der USA und Israels auf Iran ist Diesel weltweit knapper geworden, unter anderem wegen gestörter Transportwege und kriegsbedingter Raffinerieausfälle. Auch der Krieg zwischen der Ukraine und Russland beeinträchtigt den Markt.

Drei Jahre alte Diesel-Pkw erzielten im September 57,5 Prozent des ehemaligen Listenneupreises, im Vorjahresmonat waren es 61,5 Prozent. Benziner kamen auf 59,1 Prozent (Vorjahr: 63,1). Drei Jahre alte Elektroautos erreichten 51,7 Prozent (Vorjahr: 49,2).