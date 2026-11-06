dm ruft dmBio-Pinienkerne wegen möglicher Salmonellen zurück

dm-drogerie markt ruft dmBio-Pinienkerne mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten zurück, weil eine Belastung mit Salmonellen nicht ausgeschlossen werden kann.

Betroffen sind die dmBio Pinienkerne in der Packungsgröße 60 Gramm mit Mindesthaltbarkeitsdaten vom 31. Mai 2027 bis einschließlich 2. Juli 2027. Das Produkt war in allen Bundesländern erhältlich.

Produkt nicht verzehren

Verbraucherinnen und Verbraucher sollen Packungen mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten nicht konsumieren. Das gilt für ungeöffnete und bereits angebrochene Packungen. Sie können in dm-Märkten zurückgegeben werden; der Kaufpreis wird erstattet.

Der Verzehr salmonellenbelasteter Lebensmittel kann Durchfall, Bauchschmerzen, gelegentlich Erbrechen und leichtes Fieber auslösen. Säuglinge, Kleinkinder sowie ältere und abwehrgeschwächte Menschen sind besonders gefährdet und können schwerere Krankheitsverläufe entwickeln.

Für Fragen steht das dm-ServiceCenter unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 365 8633 sowie per E-Mail an servicecenter@dm.de zur Verfügung.

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