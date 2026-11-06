Falsche Polizisten erbeuten Münzen in Pfarrkirchen

Ein 68-Jähriger hat in Pfarrkirchen Gold- und Sammelmünzen im Wert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags an einen unbekannten Abholer übergeben.

Der Mann erhielt am Donnerstagnachmittag, 5. November 2026, einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Dieser behauptete, nach mehreren Einbrüchen in der Umgebung sei ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Bei ihm seien Bilder vom Wohnhaus des 68-Jährigen gefunden worden. Zur Sicherung seiner Wertgegenstände werde die Kriminalpolizei diese an der Wohnanschrift in Verwahrung nehmen.

Gegen 14.30 Uhr erschien daraufhin ein bislang unbekannter Mann an der Wohnanschrift. Nachdem er die Sicherheit des Wohnhauses überprüft hatte, nahm er mehrere Gold- und Sammelmünzen entgegen. Anschließend entfernte er sich mutmaßlich mit einem Mercedes in Richtung Tann.

Der Abholer ist etwa 20 Jahre alt, rund 180 Zentimeter groß und von hagerer Statur. Er hat kurze schwarze Haare, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent und trug dunkle Kleidung.

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen. Gesucht werden Zeugen, die am 5. November gegen 14.30 Uhr insbesondere in den Gemeindeteilen Altersham und Obergrasensee oder auf den Verbindungsstraßen in Richtung Tann verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise zum beschriebenen Mann oder dem Mercedes nimmt die Polizeiinspektion Pfarrkirchen unter der Telefonnummer 08561/9604-0 entgegen.

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