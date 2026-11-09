Arzt aus Landkreis Regensburg durch Bankbetrug geschädigt

Ein Arzt aus dem Landkreis Regensburg hat durch einen gefälschten Bankbrief und einen falschen Support-Mitarbeiter einen Vermögensschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich erlitten.

Der Arzt erhielt in seiner Praxis per Post einen Brief, der angeblich von der apoBank stammte. Über einen darin enthaltenen QR-Code gelangte er auf eine täuschend echt nachgebildete Internetseite der Bank. Dort gab er seine Online-Banking-Zugangsdaten und weitere persönliche Informationen ein.

Anschließend rief ein angeblicher Support-Mitarbeiter der apoBank an und verwies auf vermeintliche Unregelmäßigkeiten auf dem Konto. Der Anrufer veranlasste den Arzt dazu, die TAN-App zu öffnen. Danach wurden insgesamt fünf unberechtigte Abbuchungen vom Geschäftskonto der Praxis vorgenommen.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizei warnt vor gefälschten Bankseiten

Die Polizei warnt vor Betrugsmaschen mit gefälschten Bankmitteilungen und täuschend echt gestalteten Internetseiten, über die Kriminelle sensible Bankdaten abfragen.

QR-Codes in Briefen, E-Mails oder anderen Nachrichten, die angeblich von der Bank stammen, sollten besonders vorsichtig geprüft werden. Die Internetseite der Bank sollte grundsätzlich über die bekannte Internetadresse aufgerufen werden. Zugangsdaten, PINs oder TANs sollten niemals auf telefonische Aufforderung oder über unbekannte Internetseiten weitergegeben werden.

Bankmitarbeiter fordern nicht dazu auf, TANs freizugeben oder nicht selbst veranlasste Transaktionen zu bestätigen. Verdächtige Telefonate sollten beendet und die Bank über ihre bekannte offizielle Telefonnummer kontaktiert werden. Kontobewegungen sollten regelmäßig geprüft und verdächtige Vorgänge der Bank umgehend gemeldet werden.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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