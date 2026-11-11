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Augsburg: Unbekannte bringen 22-Jährige zu Geldüberweisung

Augsburg: Unbekannte bringen 22-Jährige zu Geldüberweisung
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Unbekannte Täter haben eine 22-Jährige in Augsburg dazu gebracht, am Sonntag (8. November 2026) einen hohen vierstelligen Geldbetrag zu überweisen.

Die Frau wurde über einen Messengerdienst kontaktiert und für Geldtransaktionen angeworben. Sie überwies unter anderem eigenes Geld in Kryptowährung auf eine Internetseite. Dabei entstand ihr ein Vermögensschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Anlagebetrugs gegen einen oder mehrere bislang unbekannte Täter. Die 22-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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