Augsburg: Unbekannte bringen 22-Jährige zu Geldüberweisung

Unbekannte Täter haben eine 22-Jährige in Augsburg dazu gebracht, am Sonntag (8. November 2026) einen hohen vierstelligen Geldbetrag zu überweisen.

Die Frau wurde über einen Messengerdienst kontaktiert und für Geldtransaktionen angeworben. Sie überwies unter anderem eigenes Geld in Kryptowährung auf eine Internetseite. Dabei entstand ihr ein Vermögensschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Anlagebetrugs gegen einen oder mehrere bislang unbekannte Täter. Die 22-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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