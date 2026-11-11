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Jeep Compass in Kriegshaber beschädigt – Fahrer flüchtet

Jeep Compass in Kriegshaber beschädigt – Fahrer flüchtet
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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In Augsburg-Kriegshaber ist ein geparkter Jeep Compass beschädigt worden. Der bislang unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend; die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 9. November 2026, gegen 11 Uhr, und Dienstag, 10. November 2026, gegen 14 Uhr in der Stenglinstraße. Beschädigt wurde der Jeep einer 47-jährigen Frau. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg West nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. Die Ermittlungen richten sich gegen einen oder mehrere bislang unbekannte Täter.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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