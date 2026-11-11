Unbekannte stehlen Rucksack aus Auto in Augsburg-Kriegshaber

In Augsburg-Kriegshaber haben Unbekannte am Dienstag einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen aus dem Auto einer 21-Jährigen gestohlen.

Die Tat ereignete sich zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Saarburgstraße. Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug gegen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

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