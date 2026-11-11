Augsburg-Oberhausen: Fahrer flüchtet nach Unfall an Ampel

An einer roten Ampel in der Donauwörther Straße in Augsburg-Oberhausen sind am Dienstag mehrere Autos zusammengestoßen. Der 28-jährige Fahrer eines beteiligten Wagens entfernte sich anschließend zu Fuß.

Der Unfall ereignete sich am 10. November 2026 gegen 16.40 Uhr. Ein 36-Jähriger stand mit seinem Auto auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Auf dem rechten Fahrstreifen warteten hintereinander ein 31-jähriger Mann und eine 48-jährige Frau. Der 28-Jährige bemerkte laut Polizei zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm angehalten hatten. Beim Ausweichen nach rechts stieß er gegen die rechte Seite des Autos des 36-Jährigen und gleichzeitig gegen die linke Seite des Wagens des 31-Jährigen. Sein Auto kam zwischen den beiden Fahrzeugen zum Stehen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. Eine Fahndung im näheren Umfeld blieb zunächst erfolglos, die Polizei ermittelte den 28-Jährigen jedoch im Nachgang.

Ermittlungen gegen den 28-Jährigen

Nach Angaben der Polizei stellte sich außerdem heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Der 28-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

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