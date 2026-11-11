Kriegshaber: E-Scooter-Fahrer mit 1,4 Promille kontrolliert

In Augsburg-Kriegshaber hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch einen 27-Jährigen auf einem E-Scooter kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab rund 1,4 Promille.

Der Mann war am 11. November gegen 1.20 Uhr in der Bürgermeister-Ackermann-Straße unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen fest. Zudem räumte der 27-Jährige ein, Cannabis konsumiert zu haben und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und unterband die Weiterfahrt. Gegen den deutschen Staatsangehörigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge von Alkohol und Cannabis sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

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