Einbruch in Landmaschinenfirma in Schamhaupten: Kripo Ingolstadt sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberbayern Nord
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Einbruch in Landmaschinenfirma in Schamhaupten: Kripo Ingolstadt sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht vom 9. auf den 10. April 2026 ereignete sich in Schamhaupten ein Einbruch in eine Landmaschinenfirma. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Verkaufsraum, und die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet nun um Zeugenhinweise.

Einbruch durch aufgehebeltes Fenster

Die Täter gelangten über ein aufgehebeltes Fenster in den Verkaufsraum der Firma an der St. Georg-Straße. Anschließend drangen sie in den Bürobereich ein, wo sie die Räumlichkeiten durchsuchten. Der Versuch, einen Safe gewaltsam zu öffnen, scheiterte jedoch.

Hoher Sachschaden und offene Fragen

Der Einbruch verursachte erheblichen Sachschaden, doch bleibt bislang unklar, ob die Täter etwas entwendet haben. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0841/9343-0 entgegengenommen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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