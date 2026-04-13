Einbrüche und Einbruchsversuche in Augsburg: Kriminalpolizei ermittelt in mehreren Fällen

Augsburg – In den vergangenen Tagen waren mehrere Einbruchversuche in verschiedenen Stadtteilen von Augsburg zu verzeichnen. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruchsversuche in der Innenstadt und Oberhausen

Zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag versuchte eine bislang unbekannte Täterschaft, in ein Praxisgebäude „Am Färberturm“ in der Innenstadt einzudringen. Ein Eindringen gelang nicht, jedoch entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. In Oberhausen verschafften sich Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Donauwörther Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro, während der Beuteschaden noch untersucht wird.

Hochfeld wird mehrfach Ziel von Einbrüchen

In Hochfeld ereigneten sich innerhalb kurzer Zeit zwei Einbrüche. Unbekannte Täter drangen zwischen Donnerstag und Samstag in einen Kindergarten in der Johann-Georg-Halske-Straße ein und entwendeten Bargeld sowie Wertsachen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Beuteschaden und rund 2.500 Euro Sachschaden. Ebenfalls in der Johann-Georg-Halske-Straße verschafften sich Täter Zugang zu einem Geschäftsgebäude, wobei sie Wertsachen und Bargeld stahlen. Hier liegt der Sachschaden bei 7.500 Euro, der Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Prävention und Hinweise der Polizei für den Einbruchsschutz

Die Polizei Augsburg gibt Tipps zur Vermeidung von Einbrüchen, wie etwa die Nachbarn über Abwesenheit zu informieren, keine Hausschlüssel auf dem Grundstück zu hinterlegen und die Nutzung von Zeitschaltuhren. Bürger können kostenlose Beratungstermine zur Erhöhung des Einbruchschutzes vereinbaren. Weitere Informationen und ein Informationsvideo sind auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord verfügbar. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.