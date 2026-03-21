Enes Kanter Freedom nennt Erdogan
Politik & Wirtschaft
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Enes Kanter Freedom nennt Erdogan „neuen Chamenei im Nahen Osten“

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der frühere NBA-Basketballprofi Enes Kanter Freedom zeigt sich besorgt wegen der gesellschaftlichen Stimmung in den USA.

Recep Tayyip Erdogan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

„Ich sehe in den USA die ersten Schritte in Richtung von Zuständen wie in der Türkei. Es gibt zwei Lager, und egal welches Medium du einschaltest: Es gibt immer Spannung, Streit, Konflikte – über alles“, sagte Kanter der „Welt“.

„Wenn Menschen diese Nachrichten schauen oder Zeitungen lesen, fangen sie automatisch an, die andere Seite zu hassen. Die Leute müssen verstehen: Wir haben nur ein Amerika. Wir müssen als eins zusammenkommen, um das Land besser zu machen. Sonst werden China, Russland, der Iran und andere das ausnutzen. Es ist traurig – und wir müssen aufwachen, bevor es zu spät ist“, warnte er. Kanter hat seit 2021 den amerikanischen Pass.

Der Aktivist kritisierte zudem den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Kanter sagte: „Erdogan ist das trojanische Pferd für Putin in der Nato. Die Türkei ist ein Nato-Verbündeter – und trotzdem schüttelt Erdogan Russland die Hand, dem Iran die Hand, unterstützt Terrororganisationen wie die Hamas, gibt Terror-Führern Pässe, damit sie durch Europa reisen können.“ Unter Erdogan werde die Türkei zu einem neuen Iran. „Und Erdogan ist der neue Chamenei im Nahen Osten.“ Kanter wird in der Türkei per Haftbefehl gesucht, er ist Anhänger der Gülen-Bewegung, die in der Türkei als Terrororganisation gilt.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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