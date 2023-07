Erfolgreicher Stadtsommer in Augsburg – La Strada kommt! | Die Augsburg Marketing-Kolumne, Ausgabe Juli 2023

Der Augsburger Stadtsommer begeistert auch in diesem Jahr Jung und Alt. Auf uns warten fantastische Open-Air-Erlebnisse auf dem Gaswerk-Areal, im Botanischen Garten, in der City oder auf der Freilichtbühne. Und zum Ferienbeginn gibt es wieder Straßenkunst bei La Strada in Augsburg!

Das Internationale Straßenkünstlerfestival La Strada entführt Klein und Groß vom 28. bis 30. Juli in die faszinierende Welt der Straßenkunst. An drei aufregenden Tagen verzaubern uns 20 talentierte Künstlerinnen und Künstler mit ihren einzigartigen Darbietungen. Auf insgesamt sieben Plätzen in der Augsburger Alt- und Innenstadt bieten Clowns, Jongleurinnen und Jongleure sowie Akrobatinnen und Akrobaten mit viel Witz und Charme artistische Hochleistungen.

Das Programm startet am Freitag und Samstag ab 17 Uhr sowie am Sonntag ab 15 Uhr. La Strada ist kostenlos, die Artistinnen und Artisten spielen „auf Hut“. Zum großen Finale am Sonntag spielt die Augsburger Band Loamsida um 20 Uhr auf der Bühne am Rathausplatz und begeistert mit ihrer einzigartigen Mischung aus Mondart-Pop und Urban Brass.

Wie ihr merkt, läuft der Augsburger Stadtsommer auf Hochtouren. Unter augsburger-stadtsommer.de findet ihr das vollständige Programm. Und da dürfte auch in den nächsten Tagen für jeden etwas dabei sein. Kino unterm Sternenhimmel verspricht das Freiluft-Kino „Lechflimmern“ im Plärrerbad. Ab dem 4. August wird dort auch der neue Eberhofer-Krimi „Rehragout-Rendezvous“ aufgeführt. Musikalische und kulturelle Highlights gibt es auch beim Internationalen Jazzsommer, bei den Festivals „SummerStage“ oder „Water & Sound“ und natürlich bei den Freilichtbühnen-Konzerten im August.

Am 6. August trifft bei Water & Sound auf der Freilichtbühne die kurdische Sängern Aynur in einer spannenden Begegnung aus traditioneller anatolischer Musik, Klassik und Jazz auf das Water & Sound Ensemble und Mitgliedern der Augsburger Philharmoniker.

Am 10. August Stürmen dann Helden der 90er Jahre die Freilichtbühne. Time to move again mit H-BlockX. Die deutschen Crossover-Vorreiter H-BlockX zählen zu den Rock-Hypes der 90er Jahre und ich bin mir sicher, dass sie die Freilichtbühne zum Beben bringen werden. Für Sänger Henning Wehland ist der Auftritt etwas ganz Besonderes: „Wir spielen zwar nicht zum ersten Mal in Augsburg, aber zum ersten Mal auf der geilsten Bühne der Stadt. Wir freuen uns schon ungemein, unseren Fans einen unvergesslichen Abend auf der Freilichtbühne zu bereiten, die nicht ohne Grund zu den schönsten in ganz Deutschland zählt.“

Ich hoffe, dass beim Augsburger Stadtsommer für Jeden etwas dabei ist und würde mich freuen, wenn ihr die City besucht. Auf euch wartet ein vielfältiges gastronomisches Angebot und viele weitere Dinge zum Erleben. Ob beim Mitmachprogramm Swing und Yoga in der City oder einfach beim Chillen auf einem unserer Stadtstrände.

Ich wünsche schöne Sommerferien ein weiterhin einzigartige Stadtsommererlebnisse!

Ekkehard Schmölz

Augsburg Marketing ist die Stadtmarketingorganisation der Stadt Augsburg. Ekkehard Schmölz ist deren Leiter und veröffentlicht in seiner Kolumne Tipps & Trends, sodass einem erlebnisreichen Tag in Augsburg nichts mehr im Wege steht. Mehr Inspirationen und Ideen findet man unter augsburg-city.de.