Erneuter Nazi-Vorfall: Holzkonstruktion mit verbotenen Symbolen in Eggenfelden entdeckt
Polizeipräsidium Niederbayern
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Erneuter Nazi-Vorfall: Holzkonstruktion mit verbotenen Symbolen in Eggenfelden entdeckt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montag, den 13. April 2026, wurde in Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn ein besorgniserregender Fund gemacht. Vor einem öffentlichen Gebäude in der Pfarrkirchener Straße entdeckte man einen Gegenstand mit Bezug zum Nationalsozialismus.

Verdächtige Holzkonstruktion in Eggenfelden entdeckt

Gegen 06:30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine selbstgebaute Holzkonstruktion, die in Form eines Kamins vor einem Gebäude stand. An diesem Objekt fanden sich Kennzeichen, die verfassungswidrigen Organisationen zuzuordnen sind.

Polizei ermittelt mögliche Zusammenhänge

Die Polizei sicherte den Gegenstand umgehend und übergab die weiteren Ermittlungen an das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau. Besonders untersucht wird, ob ein Zusammenhang zur im März sichergestellten ähnlichen Konstruktion besteht.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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