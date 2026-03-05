EU-Beamte kritisieren unpräzise Luftschläge im Iran
EU-Beamte kritisieren unpräzise Luftschläge im Iran

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Beamte der EU-Kommission warnen vor den humanitären Folgen der Kriegsführung Israels und der USA in Iran. Das geht aus vertraulichen diplomatischen Korrespondenzen hervor, über die der „Spiegel“ und das ARD-Magazin Report Mainz berichten.

EU-Fahnen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Beamten der Abteilung für humanitäre Hilfe trugen ihre Bedenken demnach am Mittwoch in Brüssel in einer Runde mit europäischen Diplomaten vor. In einem Protokoll der Sitzung wird die Einschätzung wörtlich so wiedergegeben: „Luftschläge erfolgten nicht präzise, träfen dicht besiedelte Bevölkerungsgebiete, mit steigenden zivilen Opferzahlen (Schulen, Gesundheitseinrichtungen).“

Die Luftschläge auf Iran spitzten eine bereits brisante sozioökonomische Lage weiter zu, heißt es weiter.

