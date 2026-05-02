Falscher Polizist in Pleinfeld festgenommen: Polizei warnt vor Betrugsmasche im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
Polizeipräsidium Mittelfranken
1 Min.Lesezeit

Falscher Polizist in Pleinfeld festgenommen: Polizei warnt vor Betrugsmasche im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

WEIßENBURG-GUNZENHAUSEN – Ein Mann hat am Freitagabend, den 1. Mai 2026, in Pleinfeld (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) vorgegeben, ein Polizeibeamter zu sein, um durch einen perfiden Trick an Wertgegenstände zu gelangen. Die Ermittlungen führten zur Festnahme eines Verdächtigen in Gunzenhausen.

Falscher Polizeibeamter schlägt in Pleinfeld zu

Der zunächst Unbekannte kontaktierte telefonisch einen Anwohner von Pleinfeld. Er gab sich als Polizeibeamter aus und erklärte, dass das Anwesen des Mannes von Einbrechern bedroht sei. Um die Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen, würde ein Kriminalbeamter bald vor Ort erscheinen.

Kurz darauf klingelte ein Mann bei dem Anwohner und nahm die Wertgegenstände entgegen. Das Verhalten machte den Anwohner misstrauisch, und er versuchte, die Gegenstände zurückzubekommen. Der falsche Polizist ergriff daraufhin die Flucht.

Erfolg der Fahndung: Festnahme in Gunzenhausen

Dank eines schnellen Notrufs bei der Polizeizentrale Mittelfranken konnten umfassende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet werden, inklusive Polizeihubschrauber und Unterstützungskommandos. Die Ermittlungen führten zur Festnahme eines 21-jährigen Verdächtigen im Stadtgebiet von Gunzenhausen.

Der Verdächtige wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei.

Die Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Kriminalpolizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und ruft dazu auf, insbesondere ältere Angehörige und Nachbarn aufzuklären. Wichtige Hinweise: Am Telefon niemals Druck nachgeben, keine finanzielle Auskünfte geben, und keine Wertgegenstände an Fremde übergeben. Verdächtige Anrufe sollten umgehend der Polizei gemeldet werden.

Melden Sie verdächtige Anrufe umgehend unter der 110.

Erstellt durch: Michael Petzold

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Polizei sucht vermissten Mann aus Augsburg

0
Seit dem 30. April 2026 wird in Augsburg ein 29-jähriger Mann vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
Lokalpolitik

Stadt Augsburg klagt gegen Bäuerle Ambulanz

0
Die Stadt Augsburg geht juristisch gegen einen ehemaligen Dienstleister...
Politik & Wirtschaft

Tankstellenpreise fallen deutlich

0
Die Tankstellenpreise in Deutschland sind zum 1. Mai deutlich gefallen - aber vorerst wie befürchtet nicht im Umfang des gesamten sogenannten "Tankrabatts".
Bildergalerien

Die Millionen-Euro-Spiele beginnen – Der FC Augsburg muss bei Werder Bremen ran

0
Wenn der FC Augsburg am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) beim SV Werder Bremen antreten muss, dann geht es für die Schwaben um mehr als um Punkte und Platzierungen. Es geht auch um jede Menge Geld.
Gesundheit

Tödliche Borna-Virus-Infektion im Unterallgäu

0
Im Landkreis Unterallgäu ist ein Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem seltenen Borna Disease Virus 1 gestorben. Die Behörden informieren über Risiken und Schutzmaßnahmen.