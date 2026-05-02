Falscher Polizist in Pleinfeld festgenommen: Polizei warnt vor Betrugsmasche im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

WEIßENBURG-GUNZENHAUSEN – Ein Mann hat am Freitagabend, den 1. Mai 2026, in Pleinfeld (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) vorgegeben, ein Polizeibeamter zu sein, um durch einen perfiden Trick an Wertgegenstände zu gelangen. Die Ermittlungen führten zur Festnahme eines Verdächtigen in Gunzenhausen.

Falscher Polizeibeamter schlägt in Pleinfeld zu

Der zunächst Unbekannte kontaktierte telefonisch einen Anwohner von Pleinfeld. Er gab sich als Polizeibeamter aus und erklärte, dass das Anwesen des Mannes von Einbrechern bedroht sei. Um die Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen, würde ein Kriminalbeamter bald vor Ort erscheinen.

Kurz darauf klingelte ein Mann bei dem Anwohner und nahm die Wertgegenstände entgegen. Das Verhalten machte den Anwohner misstrauisch, und er versuchte, die Gegenstände zurückzubekommen. Der falsche Polizist ergriff daraufhin die Flucht.

Erfolg der Fahndung: Festnahme in Gunzenhausen

Dank eines schnellen Notrufs bei der Polizeizentrale Mittelfranken konnten umfassende Fahndungsmaßnahmen eingeleitet werden, inklusive Polizeihubschrauber und Unterstützungskommandos. Die Ermittlungen führten zur Festnahme eines 21-jährigen Verdächtigen im Stadtgebiet von Gunzenhausen.

Der Verdächtige wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei.

Die Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Kriminalpolizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und ruft dazu auf, insbesondere ältere Angehörige und Nachbarn aufzuklären. Wichtige Hinweise: Am Telefon niemals Druck nachgeben, keine finanzielle Auskünfte geben, und keine Wertgegenstände an Fremde übergeben. Verdächtige Anrufe sollten umgehend der Polizei gemeldet werden.

Melden Sie verdächtige Anrufe umgehend unter der 110.

Erstellt durch: Michael Petzold