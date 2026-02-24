Feuer in Bayreuther Wohnung: 25-Jähriger verletzt, 20.000 Euro Schaden

In Bayreuth ereignete sich am Dienstagmorgen ein Wohnungsbrand, bei dem die örtliche Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen hat. Der Vorfall trug sich in einem Mehrfamilienhaus in der Justus-Liebig-Straße zu.

Schnelle Reaktion der Einsatzkräfte

Ein Notruf erreichte die Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach gegen 1 Uhr, woraufhin Feuerwehr und Polizei unverzüglich zum Einsatzort eilten. Die Bewohner konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Dabei erlitt ein 25-jähriger Mann eine leichte Rauchgasvergiftung.

Brandursache und Schadenshöhe

Die Feuerwehr hatte die Flammen im zweiten Obergeschoss rasch unter Kontrolle. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth deuten darauf hin, dass eine nicht beachtete Zigarette der Auslöser des Feuers gewesen sein könnte.