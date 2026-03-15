Feuer in Eichstätter Friseursalon: Schaufenster zerstört, Ursache unklar

EICHSTÄTT – In einem Friseursalon in der Westenstraße in Eichstätt brach in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Feuer aus. Der Brand, dessen Ursache bislang unbekannt ist, erfasste das gesamte Schaufenster, bevor die Feuerwehr es erfolgreich löschen konnte. Über den Salon liegende Wohnungen blieben unversehrt.

Keine Verletzten, Sachschaden unklar

Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden, wird aber auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.

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