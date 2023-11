So entspannend ist der elektrisch verstellbare Relaxsessel Flexispot X2

Anzeige | Nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommen und in einem bequemen Sessel entspannen. Das ist die Traumvorstellung vieler. Aus diesem Grund hat sich FlexiSpot einiges einfallen lassen und einen komfortablen X2 Relaxsessel herausgebracht, der sich auch noch elektrisch verstellen lässt. Was macht diesen Sessel so besonders?

Wichtige Fakten zum FlexiSpot X2 Relaxsessel im Überblick

Traglast von 165 kg

142° maximale Liegeposition

Kunstleder in cremeweiß, orange oder kaffeebraun

5 Jahre Garantie

Komfort wird großgeschrieben – so bequem ist der Relaxsessel von Flexispot

Damit maximale Entspannung möglich ist, ist der Relaxsessel mit einigen Features ausgestattet. Er lässt sich flexibel verstellen, sodass Nutzer stets die Einstellung finden, die Ihnen am bequemsten erscheint. Die maximale Liegeposition liegt bei 142°, doch es sind zahlreiche Abstufungen möglich.

Des Weiteren hat der Sessel mit 45 cm eine recht breite Sitzfläche. So hat man genug Platz, wenn man es sich nach einem anstrengenden Tag bequem machen möchte. Die Armlehnen sind 59 cm hoch und die Rückenlehne 70 cm. So geht Komfort!

Angenehm fühlt sich auch das Kunstleder an. Die Polsterung besteht aus hochwertigem Polyurethanschaum und erweist sich als besonders komfortabel. Die Oberfläche ist übrigens nicht nur für die luxuriöse Optik verantwortlich, sondern lässt sich auch hervorragend pflegen und reinigen.

Langlebigkeit und Robustheit – so geht Qualität!

Nicht nur der Komfort des Relaxsessels von FlexiSpot ist überzeugend. Auch die Qualität lässt sich sehen. Diese zeigt sich nicht nur in einer ansprechenden Optik, sondern auch hinsichtlich Robustheit und Langlebigkeit.

Eine hohe Lebensdauer spricht für sich. So haben Nutzer besonders lange etwas von ihrem Relaxsessel. Und dass ein bequemer Sessel für die Entspannung robust und stabil ist, gehört ebenfalls zu den essenziellen Eigenschaften. So hat er einen stabilen Stand und kippt bei der Nutzung nicht. Hier kann man die Seele baumeln lassen!

Elektrische Verstellbarkeit – wie bedient man den Flexispot X2 Relaxsessel

Die Bedienung des Flexispot X2 ist recht einfach gehalten. Mit nur zwei Tasten können Nutzer eine flexible Einstellung vornehmen. Sie befinden sich an der Seite und sind somit äußerst einfach zu erreichen. Damit kann man die Rückenlehne sowie das Fußteil zusammen einstellen und alle möglichen Positionen einnehmen – von Liegen bis Sitzen.

Die Tasten bestehen aus Metall, sodass sie sich gut von der weichen Oberfläche des Kunstleders abheben. Sie sind drucksensitiv und reagieren daher besonders gut auf Eingaben. Zudem lassen sie sich unkompliziert reinigen.

Eine echte Besonderheit des bequemen Sessels ist ein USB-Ladeanschluss. So kann man direkt das Smartphone oder Tablet anstecken, um es aufzuladen. Einem langen und bequemen Sitzen mit Top-Unterhaltung steht also nichts im Weg.

Für jedes Bedürfnis die richtige Einstellung

Mit dem Relaxsessel von Flexispot lässt sich eine Reihe an Bedürfnissen erfüllen. In der Sitzhaltung unterstützt er Beine und Rücken optimal und sorgt für eine gesunde Haltung der Wirbelsäule. So beugt er Rückenschmerzen vor.

Zudem kann man sich auch entspannt zurücklehnen und die Beine hochlegen. Diese Einstellung eignet sich zum Beispiel dann, wenn man in einer bequemen Position ein Buch lesen oder einen Film ansehen möchte.

Und auch in der Liegeposition wird der Körper optimal gestützt. So eignet sich der Relaxsessel auch für das ein oder andere Nickerchen.

Fazit

Von einer flexiblen elektrischen Einstellung über integrierte Ladeanschlüsse bis hin zu einem äußerst komfortablen Design – der X2 Relaxsessel von FlexiSpot weiß mit seinen Features zu überzeugen. Er sorgt für ein hohes Maß an Komfort und lässt sich kinderleicht bedienen. So steht einem entspannten Tag nichts im Weg! Aktuell bekommt man den Sessel im Online-Shop von Flexispot noch zum Einführungspreis von nur 399,99 Euro, statt sonst 499,99 Euro!