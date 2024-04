Frauen-Nationalmannschaft siegt weiter – DEB-Auswahl schlägt bei der WM auch China

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat bei der 2024 IIHF-Frauen-Weltmeisterschaft den vierten Sieg im vierten Spiel geholt und damit die volle Punkteausbeute in der Gruppe B erreicht.

Zum Abschluss der Vorrunde hat die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod gegen China mit 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) gewonnen. Die Tore für die DEB-Auswahl erzielten Laura Kluge (1.), Emily Nix (16.) und Bernadette Karpf (58.).

Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod: „Nach dem Erlebnis gestern, das ein echter Höhepunkt war, war es nicht einfach, heute das Spiel zu bestreiten. Unser Team ist fokussiert in die Partie gegangen und wir haben während des Spiels ein paar Kleinigkeiten angepasst. So haben wir die Aufgabe gegen China erledigt. Wir haben uns seit unserer Ankunft hier in den USA immer weiter steigern können und unser Selbstvertrauen ist dementsprechend gewachsen. Wir sind bereit für das Viertelfinale und freuen uns darauf.“

Die deutsche Mannschaft trifft am Donnerstag, den 11. April 2024 im Viertelfinale der Weltmeisterschaft auf den Dritten der Gruppe A. Der genaue Gegner steht nach dem Spiel zwischen Tschechien und der Schweiz fest. Alle deutschen WM-Spiele überträgt MagentaSport live und kostenlos.